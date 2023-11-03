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КБР выделит помощь семьям погибших силовиков, отражавших нападение на Нальчик

КБР выделит помощь семьям погибших силовиков, отражавших нападение на Нальчик

В пятницу правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление о предоставлении материальной помощи 32 семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при отражении нападения боевиков на Нальчик в 2005 году.

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