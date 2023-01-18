Военное обозрение

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Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту временного базирования

Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту временного базирования

Вошедший в боевой состав ВМФ "под елочку" новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") покинул Северодвинск и начал переход к месту временного базирования.

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