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Болельщики «Хит» призывали Митчелла переходить в команду во время матча Pro-Am в Майами

Болельщики «Хит» призывали Митчелла переходить в команду во время матча Pro-Am в Майами

Болельщики «Хит» активно призывали звезду «Джаз» Донована Митчелла переходить в команду во время матча полулюбительской лиги Pro-Am, который прошел в Майами.

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