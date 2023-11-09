Пленный боец ВСУ рассказал, как его роту отправили на обучение в Германию

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно отправляет солдат на обучение в Германию. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Виталий Кучерявый, видео с которым предоставило Министерство обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии