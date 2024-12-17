Алкогольное повреждение печени у мышей уменьшил этиллактат

Китайские ученые провели серию экспериментов на мышах и выяснили, что неэтанольный компонент дистиллированных алкогольных напитков — этиллактат — способствует снижению алкогольного стеатоза печени, её воспаления и острых повреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии