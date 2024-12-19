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Власть отказала подрядчику в строительстве «Поликлиники №1» в Орле

Власть отказала подрядчику в строительстве «Поликлиники №1» в Орле

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности никак не отреагировал на публикацию ОрелТаймс, которое наше издание в соответствии с законом о СМИ просило признать официальным запросом, по поводу «имени» подрядчика, признанного победителем аукциона на выполнение работ по объекту: «Строительство поликлиники Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника №1» (разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ)».

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