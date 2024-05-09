«Министерство неджентльменских дел», «Даааааали!» и продолжение «Универа»: премьеры кино и сериалов с 9 по 15 мая

Подборка для тех, кто не хочет смотреть «Блиндаж». У нас все-таки есть Гай Ричи дома. Точнее, не только дома: «Министерство неджентльменских дел» можно будет посмотреть и в кинотеатре, и в онлайне! Ну или сходите на сумасшедший фильм про Сальвадора Дали, либо найдите силы на новый сезон «Универа» (да, иногда они возвращаются).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии