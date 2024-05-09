«Министерство неджентльменских дел», «Даааааали!» и продолжение «Универа»: премьеры кино и сериалов с 9 по 15 мая

Подборка для тех, кто не хочет смотреть «Блиндаж». У нас все-таки есть Гай Ричи дома. Точнее, не только дома: «Министерство неджентльменских дел» можно будет посмотреть и в кинотеатре, и в онлайне! Ну или сходите на сумасшедший фильм про Сальвадора Дали, либо найдите силы на новый сезон «Универа» (да, иногда они возвращаются).