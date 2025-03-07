SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Близко нельзя подпускать!«В России сложило...
  • Grandad
    Вообще-то матч состоялся 5 марта вечером. Это у нас уже была ночь 6 марта.Гол Овечкина спас...
  • Grandad
    Автор даже не понял, что написал.Овечкин впечаталс...

В словенском «Целе» объяснили, почему Пруцев не заявлен на Лигу конференций

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин объяснил отсутствие российских игроков команды Егора Пруцева и Никиты Иосифова в первом домашнем матче против швейцарского «Лугано» (1:0) в 1/8 финала Лиги конференций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх