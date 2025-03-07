В словенском «Целе» объяснили, почему Пруцев не заявлен на Лигу конференций

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин объяснил отсутствие российских игроков команды Егора Пруцева и Никиты Иосифова в первом домашнем матче против швейцарского «Лугано» (1:0) в 1/8 финала Лиги конференций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии