Как отличить морально сильного мужчину от слабого

«Я не умею разбираться в мужчинах, они для меня — тёмный лес. Когда только знакомишься с ними, то почти все ведут себя идеально, стараясь понравиться.
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