Законные цели русской армии появятся в Латвии? Госпожа Силиня бесновалась больше всех

Страны Прибалтики всеми силами стремятся получить звание самых русофобских государств Европы. На фоне общей истерии о якобы угрозе со стороны России, Рига пытается заключить сразу два соглашения с крупнейшими иностранными оборонными предприятиями, поставляющими оружие Украине.