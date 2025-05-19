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Царьград

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  • Ирина
    Вы кроме крестов что-то другое видите? Уже паранойя какая-то с крестами.Готовы с лупой бегать везде,выискивая кресты.Герб России тепер...
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Законные цели русской армии появятся в Латвии? Госпожа Силиня бесновалась больше всех

Законные цели русской армии появятся в Латвии? Госпожа Силиня бесновалась больше всех

Страны Прибалтики всеми силами стремятся получить звание самых русофобских государств Европы. На фоне общей истерии о якобы угрозе со стороны России, Рига пытается заключить сразу два соглашения с крупнейшими иностранными оборонными предприятиями, поставляющими оружие Украине.

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