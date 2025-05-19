Законные цели русской армии появятся в Латвии? Госпожа Силиня бесновалась больше всех

Страны Прибалтики всеми силами стремятся получить звание самых русофобских государств Европы. На фоне общей истерии о якобы угрозе со стороны России, Рига пытается заключить сразу два соглашения с крупнейшими иностранными оборонными предприятиями, поставляющими оружие Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии