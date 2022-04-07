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Латвия запретила праздновать День Победы

Латвия запретила праздновать День Победы

Законопроект, отменяющий традиционное празднование Дня Победы, приняли в Латвии. Сейм объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине, сообщение об этом появилось на сайте парламента.

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