Стартовали съёмки второго сезона «Как приручить лису»

Первый сезон проекта стал одним из самых популярных сериалов стримингового сервиса Okko в 2025 году. Стриминговый сервис Okko совместно с продакшн-компаниями «Место силы» и Originals Production приступил к съёмкам второго сезона детективного триллера «Как приручить лису».