КИНОИскусство
ГлавнаяЖивописьАкварельОбнаженная натураФильмы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

КИНОИскусство

72 071 подписчик

Стартовали съёмки второго сезона «Как приручить лису»

Стартовали съёмки второго сезона «Как приручить лису»

Первый сезон проекта стал одним из самых популярных сериалов стримингового сервиса Okko в 2025 году. Стриминговый сервис Okko совместно с продакшн-компаниями «Место силы» и Originals Production приступил к съёмкам второго сезона детективного триллера «Как приручить лису».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии