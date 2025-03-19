Сильная Россия — выгодный партнер для Америки

Как трактовать сегодняшний разговор на основе официальных заявлений Кремля и Белого дома? Мы заранее понимали (надеюсь, что вы все понимали же, да?), что сейчас никаких конкретных решений не будет, это очередное уточнение позиций перед будущими переговорами.