Сильная Россия — выгодный партнер для Америки

Как трактовать сегодняшний разговор на основе официальных заявлений Кремля и Белого дома? Мы заранее понимали (надеюсь, что вы все понимали же, да?), что сейчас никаких конкретных решений не будет, это очередное уточнение позиций перед будущими переговорами.
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