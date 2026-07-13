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В России научили беспилотники открывать двери «руками»

Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Технология позволит оборудовать мобильные платформы универсальным манипулятором на основе тросово-звенной конструкции, который будет достаточно легким для беспилотника и довольно сильным, чтобы взаимодействовать с предметами.

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