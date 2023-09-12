Все будет зависеть от того, как мы - власть и народ - будем поддерживать Главнокомандующего

VG

Vasily Golov

Командиру подчиняются.слушая. Его не надо поддерживать,надо исполнять приказ-указ.Присягу прочитайте.«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».Надо бы добавить из присяги СССР. "Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа." Совсем звучит по иному.Видимо нет российских законов на случай нарушения Клятвы.Дал клятву.могу взять обратно.Не исполнять приказы.