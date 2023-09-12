Медвежий угол

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Все будет зависеть от того, как мы - власть и народ - будем поддерживать Главнокомандующего

Все будет зависеть от того, как мы - власть и народ - будем поддерживать Главнокомандующего

Если с Путиным не поступят так, как с Николаем II - то будет победа Ну, как же все повторяется - просто невероятно.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Командиру подчиняются.слушая. Его не надо поддерживать,надо исполнять приказ-указ.Присягу прочитайте.«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».Надо бы добавить из присяги СССР. &quot;Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа.&quot; Совсем звучит по иному.Видимо нет российских законов на случай нарушения Клятвы.Дал клятву.могу взять обратно.Не исполнять приказы.
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Максим Маркин
меня как раз дёрнуло пересмотреть &quot;Освобождение. Огненная Дуга&quot;: как всё похоже ..
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