«Химки» лишены лицензии РФС: клуб не сыграет в РПЛ в 2025/26 сезоне

Российский футбольный союз отказал «Химкам» в лицензии из-за финансовых нарушений. Команда, занявшая 12-е место в турнирной таблице, не примет участие в РПЛ в сезоне 2025/26, несмотря на спортивное право остаться в лиге.
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