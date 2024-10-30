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Военный эксперт Полетаев допустил запуск дронов ВСУ по РФ из нейтральных вод

Военный эксперт Полетаев допустил запуск дронов ВСУ по РФ из нейтральных вод

Военный эксперт Сергей Полетаев проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима могли наносить удары по расположенным в арктике объектам Российской Федерации, выходя в расположенные на Севере участки нейтральных вод.

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