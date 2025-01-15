«Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку

ИМ

Ильдус Мамлеев

Всех АзерРосов в 24 часа депортировать в Азербайджан с семьями и всем скарбом, что смогут унести, лишая при этом гражданства РФ! Всех до единого, и так по всей России, как прокаженых! Охренели аж так, что дальше не куда, от слов совсем.