БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Такие все несчастные и немотивированные, выбиваем их с огромным трудом. Что за бред?«Британский» сцен...
  • Марат
    Что это еще за "федеральная национально-культурная автономия " блять ??????????«Слушайте многоув...
  • Eduard
    Ничего Украина не должна и Украине не должны!Украина должна за...

«Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку

«Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку

(наши власти и эту наглость молча проглотят?) ------------------------------------------------------------------------- «Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России» обратилась с письмом к министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Заплывшая жиром рода!
Ответить
2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всех АзерРосов в 24 часа депортировать в Азербайджан с семьями и всем скарбом, что смогут унести, лишая при этом гражданства РФ! Всех до единого, и так по всей России, как прокаженых! Охренели аж так, что дальше не куда, от слов совсем.
Ответить
2 час.
Марат
Что это еще за &quot;федеральная национально-культурная автономия &quot; блять ??????????
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх