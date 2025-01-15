«Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку

(наши власти и эту наглость молча проглотят?) ------------------------------------------------------------------------- «Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России» обратилась с письмом к министру обороны РФ Андрею Белоусову.
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