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Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием ТАСС заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся в непосредственной близости от города Купянска в Харьковской области.

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