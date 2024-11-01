Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием ТАСС заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся в непосредственной близости от города Купянска в Харьковской области.
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