Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием ТАСС заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся в непосредственной близости от города Купянска в Харьковской области.