Глава Минтруда РФ Котяков высказался против введения шестидневной рабочей недели

В России нет вероятности введения шестидневной рабочей недели. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии