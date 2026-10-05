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Квартальнов о 2:0 c «Ак Барсом»: «Чувствуешь себя комфортно, когда не пропускаешь. «Локомотив» не дал сопернику создать много моментов»

Главный тренер « Локомотива » Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после победы над « Ак Барсом » (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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