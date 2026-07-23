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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «В «Ак Барсе» ведется нормальная работа, залезать под кожу, искать проблемы не стоит. Продлеваются контракты с теми, кого хотят видеть в следующем сезоне»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о трансферной работе «Ак Барса». – Пишут , что Денисенко, Галимов и Билялов продлят контракты с «Ак Барсом».

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