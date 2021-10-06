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На «Госуслугах» могут появиться счета за ЖКУ с оплатой в том числе через Систему быстрых платежей

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, утверждающий перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении услуг через портал госуслуг.

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