На «Госуслугах» могут появиться счета за ЖКУ с оплатой в том числе через Систему быстрых платежей

Бизнес и финансы

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, утверждающий перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении услуг через портал госуслуг.