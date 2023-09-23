ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

Телефон . того, еле покашливал вчера днём, настолько много сообщений прилетело. Начинались банально «а ты слышал .

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Комментарии
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Samarium
Пока не будут поражаться силы и средства непосредственно сша и англии до этих уродов ничего не дойдет....Так и будут считать эту войну компьютерной симуляцией для себс родимых... России следует показать что эта &quot; игра&quot; напрямую коснется и этих западных тварей и для начала начать сбивать самолеты-разведчики и дроны, наводящие хохляцкие ( да свои же) ракеты на цели в Крыму,  по всей акватории Черного моря вблизи российских границ.  И это только для начала......
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11 час.
Yvan
... и спутники.
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10 час.
НЭ
Наталья Эрнст
&quot;Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь&quot;.
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5 час.

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