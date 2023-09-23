Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

Samarium

Пока не будут поражаться силы и средства непосредственно сша и англии до этих уродов ничего не дойдет....Так и будут считать эту войну компьютерной симуляцией для себс родимых... России следует показать что эта " игра" напрямую коснется и этих западных тварей и для начала начать сбивать самолеты-разведчики и дроны, наводящие хохляцкие ( да свои же) ракеты на цели в Крыму, по всей акватории Черного моря вблизи российских границ. И это только для начала......