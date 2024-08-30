Детский сад "Улыбка" в Ноябрьске закрыт на 10 дней из-за энтеровируса

В Ноябрьске сохраняется эпидемиологическая ситуация вокруг энтеровирусной инфекции. На этот раз детский сад "Улыбка" был закрыт на 10 дней после того, как среди воспитанников были выявлены случаи заражения этой инфекцией.
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