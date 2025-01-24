«Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге соберет всех звезд. На мероприятие открыта аккредитация СМИ

Обладатели драгоценных статуэток «Русского Радио» исполнят главные хиты разных лет. «Золотой Граммофон» – это всегда невероятно масштабное, долгожданное событие, объединяющее любимых исполнителей, великолепную сценографию, харизматичных ведущих.
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