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Задержаны 19 человек, завербованных спецслужбами Украины в чат-боте "Дайвинчик"

Задержаны 19 человек, завербованных спецслужбами Украины в чат-боте "Дайвинчик"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Подростков, выполнявших преступные задания по указанию украинских спецслужб, задержали в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Саратовской областях, Алтайском крае и Чувашии.

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