🐐 Настоящий беби-бум: в зоопарке Бахчисарая родились больше 50 козлят По словам кипера Ольги Фадеевой, в зоопарке давно не было такого большого пополнения в семействе рогатых.
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🐐 Настоящий беби-бум: в зоопарке Бахчисарая родились больше 50 козлят По словам кипера Ольги Фадеевой, в зоопарке давно не было такого большого пополнения в семействе рогатых.