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Царьград

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Драпатый лишил ВСУ возможности набирать новобранцев из ТЦК и резерва в штурмовики

Драпатый лишил ВСУ возможности набирать новобранцев из ТЦК и резерва в штурмовики

Штурмовые полки ВСУ получили приказ о приостановке пополнения личным составом.Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый подписал распоряжение, которое кардинально меняет правила комплектования штурмовых подразделений.

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