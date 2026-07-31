Драпатый лишил ВСУ возможности набирать новобранцев из ТЦК и резерва в штурмовики

Штурмовые полки ВСУ получили приказ о приостановке пополнения личным составом.Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый подписал распоряжение, которое кардинально меняет правила комплектования штурмовых подразделений.
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