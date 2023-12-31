С кого спросить за аморалку? Ивлеева – просто обслуга

laluka Ну что ж, спустя неделю после голого шабаша Ивлеевой, наконец, проявился материальный базис сего аморального действа, ибо законы Маркса никто не отменял.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США снова обманули? До прибалтов только дошло, куда они вляпались. Эстония, Латвия и Литва надеются на милосердие русских
- Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!
- Сейчас необходимо не только отхлестать развратителей по голым задницам, но найти ответы на куда более серьезные вопросы
Свежие комментарии