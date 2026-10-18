Netflix зарегистрировал в России товарный знак со своим названием и логотипом. Под ним приостановившая работу в России компания сможет предоставлять телепрограммы через сервисы "видео по запросу", а также продавать одежду, обувь, сумки, игрушки и канцелярию Донецкая группа новостей.
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