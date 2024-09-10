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Раскрыты суточные потери украинских войск

Раскрыты суточные потери украинских войск

Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России. По данным ведомства, больше всего бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики — около 715 человек.

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