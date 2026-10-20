Когда я впервые задумалась о том, что принесет 2027 год, то поймала себя на мысли, что мы слишком привыкли скользить по поверхности символов.
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