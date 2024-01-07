«Юве» отказался от Филлипса – туринцев не устроила арендная плата и обязательства по зарплате. Хавбек «Сити» интересен «Ньюкаслу»

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Сити». По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринцы не согласны на сделку на условиях, предлагаемых «Манчестер Сити» – «Юве» не устроили запрашиваемая за аренду сумма и обязательства по зарплате Филлипса.