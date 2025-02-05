Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ в беседе с РИА Новости выразила мнение, что для установления мира на Украине необходимо учитывать исторические факты, связанные с регионами, которые Киев контролировал временно.
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