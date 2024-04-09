В Иванове прошел региональный этап ежегодного музыкального конкурса МВД России «Щит и Лира»

В Иванове состоялся первый этап ежегодного музыкального конкурса МВД России «Щит и Лира». В конкурсе приняли участие действующие сотрудники полиции региона, члены их семей, ветераны органов внутренних дел.
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