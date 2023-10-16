В парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией

РИАМО - 16 окт. Первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа станет для Тегерана красной линией и может привести к открытию новых фронтов, сообщает РИА Новости.
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