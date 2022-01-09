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Игрок-гей из «Аделаиды» о гомофобных оскорблениях на матче с «Виктори»: «Я разочарован, но ненависти никогда не победить»

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло, единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент, рассказал об оскорблениях на почве гомофобии во время матча с «Мельбурн Виктори» (1:1) в 9-м туре чемпионата Австралии.

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