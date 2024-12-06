Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь. С ней прибыли депутат Госдумы Татьяна Ларионова, заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России» Юрий Камалтынов, а также заместитель председателя Госсовета РТ.
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