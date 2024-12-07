Хинштейн назвал неправильным лишение курян участков при получении выплат

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неправильным и несправедливым лишение переселенцев из приграничных с Украиной районов земельных участков при получении денежных выплат.
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