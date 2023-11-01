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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Запад возмущен предательским ростом мощи России

Запад возмущен предательским ростом мощи России

На Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве© РИА Новости / Кирилл Зыков   Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.

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Комментарии
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Александр Гранков
Только вперед.
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2 д.
ЮФ
Юрий Федоров
И так уже всё вперёд. Газ на заправках за месяц уже с 27 рублей упрыгал вперёд до 33 рублей.
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2 д.

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