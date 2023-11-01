Запад возмущен предательским ростом мощи России

На Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве© РИА Новости / Кирилл Зыков Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.
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