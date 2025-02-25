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НАУФОР не поддержала предложения ЦБ о раскрытии прогнозов в проспекте IPO

НАУФОР не поддержала предложения ЦБ о раскрытии прогнозов в проспекте IPO

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России комментарии к докладу «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций», опубликованному регулятором в январе этого года для общественных обсуждений.

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