НАУФОР не поддержала предложения ЦБ о раскрытии прогнозов в проспекте IPO

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России комментарии к докладу «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций», опубликованному регулятором в январе этого года для общественных обсуждений.