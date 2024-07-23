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Политика как она есть

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«Ъ»: полковник ФСБ Поляков вымогал деньги через популярные Telegram-каналы

«Ъ»: полковник ФСБ Поляков вымогал деньги через популярные Telegram-каналы

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование громкого уголовного дела против полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина.

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