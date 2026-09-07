Я — это вам не Россия и не Китай: Трамп пообещал Венесуэле «волшебные» 100 млрд долларов

Вашингтон обвинил Москву и Пекин в грабеже ресурсов Боливарианской республики, обобрав Каракас до нитки Мария Кузнецова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Виктор Хейфец Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о заключении с Венесуэлой крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории.