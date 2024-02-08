Гериатр Рунихина дала советы по укреплению иммунитета в пожилом возрасте

Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала рекомендации, как укреплять иммунитет в пожилом возрасте «Чтобы иммунитет был крепким, нужно избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
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