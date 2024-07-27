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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику за прошедшие сутки, сообщает 27 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

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