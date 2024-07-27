Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику за прошедшие сутки, сообщает 27 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
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