Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику за прошедшие сутки, сообщает 27 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.