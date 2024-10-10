Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 22%

Россельхозбанк увеличил процентные ставки по краткосрочным вкладам. Максимальная ставка 22% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 3 или 6 месяцев при выплате процентов в конце срока.