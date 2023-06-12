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Депутат Бессараб: россияне рискуют остаться без пособия на ребенка, если не подали заявление повторно через год

Депутат Бессараб: россияне рискуют остаться без пособия на ребенка, если не подали заявление повторно через год

Россияне могут остаться без пособия на ребенка, если не подадут заявление на выплату повторно через год.

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