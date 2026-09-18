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На Московской площади высадили хризантемы мультифлоры

На Московской площади высадили хризантемы мультифлоры

Ежегодно парки, сады и улицы города украшают около 5,5 млн цветов, в основном весной и летом. Однако садовники комитета по благоустройству выполняют и осеннее оформление.

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