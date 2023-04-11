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Япония наблюдает за ростом активности России и Китая возле границ государства

Япония наблюдает за ростом активности России и Китая возле границ государства

Япония, опираясь на интересы своей национальной безопасности, планирует наблюдать за проведением патрулирования районов вокруг страны со стороны России и КНР.

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